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Ученые открыли новый вид рыб в Беринговом море

Москва24иещё 2
1 час назад
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанологии (ВНИРО) нашли новый вид морских слизней в Беринговом море. Об этом сообщает РИА Новости.
Ученые открыли новый вид рыб в Беринговом море
Фото: instagram.com/vniro_lifeinstagram.com/vniro_life
По информации исследователей, организм находился на глубине более 800 метров.
"Экземпляр, относящийся к данному роду, который по своим признакам отличался от известных видов, обнаружили в ходе траловой донной съемки в северо-западной части Берингова моря, на континентальном склоне Алеутской котловины", – уточнили в институте.
Новый вид назвали в честь русского и советского зоолога и ихтиолога Петра Шмидта.
В настоящий момент к семейству морских слизней ученые относят до 32 родов и более 400 видов. Эти рыбы обитают в умеренных и холодных морских водах и на глубинах океана. Научный интерес морские слизни представляют за счет отсутствия внешних элементов скелета и мягкого студенистого тела.
В мае на пляж в Калифорнии выбросило морского черта, также известного как удильщик. Этих рыб отличает огромная пасть, благодаря которой они могут заглатывать добычу даже больше себя размером.
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