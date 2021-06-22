Россиянам рассказали, как сэкономить на смартфоне

России вполне реально сменить старый смартфон на новую модель и при этом не потратить слишком много денег, заявил в беседе с радиостанцией Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин

Фото: © РИА Новости. Алексей Куденко © РИА Новости. Алексей Куденко

По его словам, есть несколько способов сэкономить при покупке смартфонов и другой электроники.

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Самый простой: найти выгодную цену. В этом случае стоит сравнивать и отслеживать цены на разных площадках, отмечает Муртазин.

"Цены в однотипных магазинах могут отличаться. Это не только отличие цен между официально поставленной и "серой" техникой, это различные скидки, акции, которые идут постоянно у разных компаний. Можно найти выгодное предложение и при цене смартфона, например, в 50 тысяч рублей легко сэкономить 5-7 тысяч рублей", — пояснил он.

Другой способ существенно сократить расходы — отдать старый аппарат в trade-in (программа обмена старых устройств на скидку при покупке нового). Это будет выгоднее, чем просто продать старый гаджет.

"Если вы сдаете аппарат, как правило, вам дают за него какие-то деньги, это позволяет снизить стоимость покупки. Trade-in — схема более выгодная, чем продавать смартфон на сайте объявлений: если вы берете одну из моделей, которые для производителей являются ключевыми, вам в trade-in дают дополнительный дисконт, то есть вашу модель выкупают не за ту сумму, за которую вы можете ее продать. При покупке флагмана, например, дают 10-15 тысяч дополнительной скидки. Эти деньги никак не перекрыть обычной продажей с рук", — добавил специалист.

Третий способ — не совсем скидка на покупку, но тоже возможность сэкономить. Это взять смартфон по подписке. В таком случае у пользователя всегда будет актуальный гаджет, хотя он и не будет в собственности.

"Это своего рода лизинг, когда нет никаких особых скидок, но вы можете выплачивать небольшие доли общей стоимости, пользоваться смартфоном и через год, не выплатив полную стоимость, его сменить. Это выгодно, когда вы берете дорогие смартфоны, флагманы, и не хотите платить полную цену, но хотите пользоваться последней моделью. До 50% стоимости вы выплачиваете в первый год и дальше отдаете гаджет, берете новую модель. Получается, у вас всегда актуальный, самый последний смартфон", — добавил он.