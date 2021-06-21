Дальнему Востоку предсказали затопление

За последние два десятилетия изменение климата спровоцировало рост риска затопления прибрежных территорий в полтора раза. Согласно выводам международной группы ученых, опубликованным в журнале Nature Communications, это увеличение вызвано, в основном, за счет повышения уровня моря и силы штормовых нагонов. В дальнейшем продолжительность выхода моря за пределы прибрежной полосы, в том числе на Дальнем Востоке, увеличится в несколько десятков раз. Кратко об исследовании сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Исследователи использовали цифровую модель поверхности ALOS World 3D с разрешением 30 метров (AW3D30). AW3D30 была получена в период 2006–2011 годов с использованием оптической стереофотограмметрии, когда сравниваются два спутниковых изображения поверхности, снятых из разных положений. Анализ был ограничен покрытием моделью поверхности от 60 градусов северной широты до 60 градусов южной широты. Ученые также воспользовались дополнительными базами данных, чтобы определить два ключевых параметра прибрежной топографии: наклон пляжа и максимальная наземная (субаэральная) высота побережья.

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Ученые также воспользовались данными об аномалиях уровня моря поблизости от побережья, высоте волн и состояниями атмосферы, публикуемыми различными сервисами по мониторингу климата Земли. Это позволило оценить, насколько увеличилось число случаев переливов через прибрежную полосу между 1993 и 2015 годами вдоль глобальной линии побережья и спрогнозировать дальнейшую ситуацию.

Оказалось, что вероятность перелива наиболее высок в Мексиканском заливе, Южном Средиземноморье, Западной Африке, Мадагаскаре и Балтийском море. За последние два десятилетия риск выхода моря за пределы линии побережья вырос на 50 процентов. Что касается дальнейшей ситуации, то количество часов, в течение которых происходит перелив побережья морской водой, вырастет в 50 раз в течение XXI века в наихудшем сценарии глобального потепления, вызванного высоким уровнем антропогенных выбросов.

Количество часов перелива увеличивается в геометрической прогрессии, то есть более быстрыми темпами, чем средняя скорость повышения уровня моря. По словам ученых, это будет заметно уже к 2050 году независимо от того, насколько серьезно будет меняться климат Земли. К концу века ускорение будет зависеть от будущего сценария выбросов парниковых газов и, следовательно, от повышения уровня моря.