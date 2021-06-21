Facebook запустил сервис для онлайн-бесед и подкасты

Компания Facebook запустила в США сервис Live Audio Rooms, позволяющий слушать беседы и участвовать в них, а также добавила подкасты, сообщает соцсеть.

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"Сегодня мы запускаем Live Audio Rooms и подкасты в рамках наших планов по внедрению социальных аудиосистем в Facebook", — говорится в сообщении.

Live Audio Rooms позволит пользователям присоединяться к беседам с общественными деятелями, экспертами и слушать их. Компания уточнила, что спикеров в такой беседе может быть не более 50, а число слушателей — не ограничено.

Сами "аудио-комнаты" могут быть как открытыми, так и частными. Кроме того, организаторы могут проводить беседы на безвозмездной основе или же они могут добавить для слушателей возможность внесения пожертвований.

Facebook также добавил подкасты, которые пользователи могут слушать на своих страницах в соцсети и в ленте новостей. В ближайшие недели компания намерена расширить список доступных для прослушивания подкастов.