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Facebook запустил сервис для онлайн-бесед

Прайм
1 час назад
Компания Facebook запустила в США сервис Live Audio Rooms, позволяющий слушать беседы и участвовать в них, а также добавила подкасты, сообщает соцсеть.
Facebook запустил сервис для онлайн-бесед и подкасты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Сегодня мы запускаем Live Audio Rooms и подкасты в рамках наших планов по внедрению социальных аудиосистем в Facebook", — говорится в сообщении.
Live Audio Rooms позволит пользователям присоединяться к беседам с общественными деятелями, экспертами и слушать их. Компания уточнила, что спикеров в такой беседе может быть не более 50, а число слушателей — не ограничено.
Сами "аудио-комнаты" могут быть как открытыми, так и частными. Кроме того, организаторы могут проводить беседы на безвозмездной основе или же они могут добавить для слушателей возможность внесения пожертвований.
Facebook также добавил подкасты, которые пользователи могут слушать на своих страницах в соцсети и в ленте новостей. В ближайшие недели компания намерена расширить список доступных для прослушивания подкастов.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
Наука и техника,Марк Цукерберг,Соединенные Штаты,
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