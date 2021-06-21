Действует на нервы: ученые создали трубочку от икоты

Устройство для борьбы с икотой разработала международная группа ученых. Специальная трубочка для питья позволяет стимулировать одновременно диафрагмальный и блуждающий нервы, которые задействуются при икоте и с помощью этого остановить приступ. Хотя трубочка показала свою эффективность, не все специалисты согласны с тем, что в таком изобретении вообще есть необходимость.

Фото: Courtesy of Dr. Ali Seifi/livescience.com Courtesy of Dr. Ali Seifi/livescience.com

Существует множество народных методов отделаться от икоты, начиная от простых и популярных — задержать дыхание, выпить воды — и заканчивая довольно экстравагантными, например, ректальным массажем. Однако клинически подтвержденных среди них нет.

Икота возникает при резких сокращениях диафрагмы и межреберных мышц. При этом воздух резко втягивается между голосовыми складками с характерным звуком. Икота может возникнуть, если слишком быстро глотать пищу, выпить лишнего или просто замерзнуть. Длительная беспричинная икота также может быть симптомом различных заболеваний, от энцефалита до инфаркта и опухолей мозга, поэтому в случае, если икота возникает часто и подолгу не проходит, стоит обратиться к врачу.

Нейрохирург Али Сейфи из Техасского университета задался вопросом, как победить хроническую икоту, наблюдая за пациентами в отделении интенсивной терапии.

«От икоты страдают многие пациенты с черепно-мозговыми травмами, инсультами и пациенты, проходящие химиотерапию против рака», — рассказывает он.

Так, один из пациентов начал икать после операции на мозге, медсестры пытались помочь ему народными методами, но это не слишком помогало, и пациент только сильнее расстраивался. А через несколько дней после этого Сейфи сам столкнулся с приступом икоты, выступая перед студентами. В этот момент он решил, что нужно найти простое и эффективное решение.

Сейфи и его коллеги разработали устройство для питья HiccAway — жесткую L-образную трубочку с загубником на одном конце и с клапаном давления в виде маленького отверстия на другом.

При икоте через эту трубочку нужно пить воду — по задумке создателей, прилагаемое для питья усилие задействует диафрагмальный нерв, а последующее глотание — блуждающий. Они оба связаны с икотой, и, если одновременно воздействовать на них, икота должна прекратиться.

«Гипотетически, когда эти два нерва заняты, у них нет времени на то, чтобы путаться и вызывать икоту», — говорит Сейфи.

Чтобы оценить эффективность трубочки, ученые пригласили 249 добровольцев, которые, по их словам, икали не реже раза в месяц. Оказалось, она позволяет прекратить икоту в 92% случаев. Более 90% участников сообщили, что трубочка удобнее, чем известные им народные методы, при этом большинство из них также добавили, что она дает лучшие результаты. Подробный отчет был опубликован в журнале Jama Network Open.

«Устройство действует мгновенно, и эффект сохраняется в течение нескольких часов», — утверждает Сейфи.

Впрочем, участники оценивали свое состояние сами, а также в исследовании не было контрольной группы, поэтому результаты еще предстоит перепроверить.

«Будущие исследования должны будут оценить эффективность трубочки в рандомизированных клинических испытаниях», — сообщают исследователи. Они отмечают, что такие испытания уже начались в США, Японии и Швейцарии.

Скорее всего, устройство будет полезным и безопасным с точки зрения рисков распространения COVID-19, считает невролог Рис Томас из Ньюкаслского университета. Однако необходимость трубочки под вопросом.

«Я думаю, это решение проблемы, о котором никто не просил,» — высказался он, добавив, что существуют и другие эффективные и недорогие варианты. Сам он, например, в случае икоты плотно затыкает оба уха и выпивает стакан воды через обычную трубочку.

«Все, что позволяет вам расширить грудь и сглотнуть, будет работать», — уверен Томас.

С Томасом вряд ли бы согласился Андрей Пичугин из Бурятии — мужчина борется с непрекращающейся икотой вот уже два года. Она не дает ему нормально есть и спать, и отступает лишь во время тяжелых физических нагрузок. Недавно ему удалось добиться приема в НМИЦ хирургии им. Вишневского в Москве. Пичугин надеется, что ему помогут хотя бы здесь.

Ранее излечиться от икоты, длившейся несколько лет, смог британец Крис Сэндс. В его случае она была связана с опухолью мозга и прекратилась, когда врачи удалили около 60% новообразования.