Синдром разбитого сердца связали со стрессом

Сильный стресс может привести к синдрому разбитого сердца. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование.

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По данным газеты, ученые обнаружили, что две молекулы, возникающие при высоком уровне стресса, причастны к развитию синдрома разбитого сердца — который так же известен как кардиомиопатия такоцубо.

Это состояние, при котором происходит ослабление левого желудочка сердца, отвечающего за перекачку крови. Чаще всего появление этого синдрома спровоцировано острым эмоциональным потрясением и выбросом адреналина в организме. При этом событие может быть любое — потеря близкого человека и скорбь, автомобильные аварии, землетрясения, менопауза и даже такие счастливые события, как, например, свадьба. Его главная опасность — в схожести с сердечным приступом.

По данным ученых, две молекулы — микроРНК-16 и микроРНК-26a, которые связаны с депрессией, тревогой и повышенным уровнем стресса — ранее были обнаружены в крови пациентов такоцубо.

«У пациентов с такоцубо нижняя часть сердца перестает биться, а верхняя часть сердца бьется сильнее. По сути, то же самое происходит, когда мы увеличиваем воздействие молекул в лабораторных условиях. В таком случае происходит ровно то же, что и при такоцубо, то есть делает более вероятным развитие такоцубо», — заявил ведущий автор исследования, доктор Лиам Коуч из Имперского колледжа Лондона.