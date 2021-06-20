Раскрыта опасность занятия споротом после привики от COVID

Гинцбург пояснил, что дефицит глюкозы в крови, который был вызван спортом на выносливость, запускает регуляторные механизмы. Эти механизмы ограничивают потребление глюкозы, чтобы клетки головного мозга могли ее получать, отметил разработчик вакцины.