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Ученый: почему после прививки от COVID запрещены занятия спортом

Ura.Ru
20 минут назад
После прививки от коронавируса советуют отказаться от активных физических упражнения на выносливость, так как они вызывают дефицит глюкозы в организме. Это может негативно повлиять на выработку антител, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Раскрыта опасность занятия споротом после привики от COVID
Фото: Екатерина СычковаЕкатерина Сычкова
«Не устраивайте заплывы, марафоны, которые граничат с глюкозным голоданием. [ ] Глюкоза совершенно необходима для деления клеток, для энергии, поэтому соответственно хуже антитела вырабатываются», — цитирует ученого телеканал 360.
Гинцбург пояснил, что дефицит глюкозы в крови, который был вызван спортом на выносливость, запускает регуляторные механизмы. Эти механизмы ограничивают потребление глюкозы, чтобы клетки головного мозга могли ее получать, отметил разработчик вакцины.
Ранее Гинцбург допустил, что иммунитет от коронавируса после вакцинации препаратом «Спутник V» может сохраниться на всю жизнь. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что почти половина россиян, прошедших вакцинацию, не старше 60 лет, передает «Национальная служба новостей».
Наука и техника,Михаил Мурашко,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,Телеканал "360° Подмосковье",
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