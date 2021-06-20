Раскрыта опасность занятия споротом после привики от COVID

После прививки от коронавируса советуют отказаться от активных физических упражнения на выносливость, так как они вызывают дефицит глюкозы в организме. Это может негативно повлиять на выработку антител, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Фото: Екатерина СычковаЕкатерина Сычкова
«Не устраивайте заплывы, марафоны, которые граничат с глюкозным голоданием. [ ] Глюкоза совершенно необходима для деления клеток, для энергии, поэтому соответственно хуже антитела вырабатываются», — цитирует ученого телеканал 360.
Гинцбург пояснил, что дефицит глюкозы в крови, который был вызван спортом на выносливость, запускает регуляторные механизмы. Эти механизмы ограничивают потребление глюкозы, чтобы клетки головного мозга могли ее получать, отметил разработчик вакцины.