Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал гарантированную защиту от любого штамма COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Гинцбурга, спасением является российская вакцина, вызывающая антитела к S-белку вируса или к большей его части.

Человек, обладающий таким антителами, гарантированно не заразится "уханьским" вирусом и другими штаммами, «которые циркулируют в настоящее время под различными географическими названиями — от Британии до Индии».

Гинцбург добавил, что наиболее доступны в России две тест-системы: "Вектор-Бест" и "Ниармедик". Они соответствуют необходимым критериям. Одна тест-система определяет антитела ко всему S-белку, другая — к большой части этого S-белка, к так называемому RBD-домену, внутри него находится кусочек S-белка.