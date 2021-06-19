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Гинцбург назвал гарантированную защиту от любого штамма COVID-19

Майк Габриелян
2 часа назад
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал гарантированную защиту от любого штамма COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
Гинцбург назвал гарантированную защиту от любого штамма COVID-19
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС
По словам Гинцбурга, спасением является российская вакцина, вызывающая антитела к S-белку вируса или к большей его части.
Человек, обладающий таким антителами, гарантированно не заразится "уханьским" вирусом и другими штаммами, «которые циркулируют в настоящее время под различными географическими названиями — от Британии до Индии».
Гинцбург добавил, что наиболее доступны в России две тест-системы: "Вектор-Бест" и "Ниармедик". Они соответствуют необходимым критериям. Одна тест-система определяет антитела ко всему S-белку, другая — к большой части этого S-белка, к так называемому RBD-домену, внутри него находится кусочек S-белка.
Бесплатная вакцинация от коронавируса проводится сейчас во всех регионах России. Используются четыре отечественные вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт".
Наука и техника,Александр Гинцбург,
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