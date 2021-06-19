Гинцбург исключил риск бесплодия после вакцинации «Спутником V»

Эксперт подчеркнул, что ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния на фертильность.

Оба компонента в составе вакцины «Спутник V» сделаны на основе аденовируса 26 и аденовируса 5, которые появились в человеческой популяции очень давно, уточнил Гинцбург. При этом ни разу не возникало каких-либо подозрений в отношении данных вирусов, которые присутствуют в человеческим организме и которыми люди многократно заражались в виде респираторных вирусных инфекций.