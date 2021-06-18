Новый вид лягушек назвали в честь Led Zeppelin

Отличное посвящение великой группе

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Несмотря на то, что наука изучает живых существ уже сотни лет, учёным всё равно удаётся находить всё новые виды. Так, один из таких новых видов лягушек было решено назвать в честь культовой рок-группы — Led Zeppelin.

Находка принадлежит специалистам из университета Сан-Франциско-де-Кито — они обнаружили лягушек, живущих в восточной части Анд на границе Эквадора и Перу. Ранее этот вид амфибий не был известен науке, отмечает The Guardian.

Сообщается, что Pristimantis ledzeppelin способна расти до 3,6 сантиметра в длину, при этом у неё медно-красные глаза и пятнистая кожа, состоящая из жёлтой, коричневой, чёрной и оранжевой окрасок.