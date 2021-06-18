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Учёные назвали новый вид лягушек в честь легендарной рок-группы Led Zeppelin

Ferra.ruиещё 8
4 часа назад
Отличное посвящение великой группе
Новый вид лягушек назвали в честь Led Zeppelin
Фото: Ferra.ru Ferra.ru
Несмотря на то, что наука изучает живых существ уже сотни лет, учёным всё равно удаётся находить всё новые виды. Так, один из таких новых видов лягушек было решено назвать в честь культовой рок-группы — Led Zeppelin.
Находка принадлежит специалистам из университета Сан-Франциско-де-Кито — они обнаружили лягушек, живущих в восточной части Анд на границе Эквадора и Перу. Ранее этот вид амфибий не был известен науке, отмечает The Guardian.
Сообщается, что Pristimantis ledzeppelin способна расти до 3,6 сантиметра в длину, при этом у неё медно-красные глаза и пятнистая кожа, состоящая из жёлтой, коричневой, чёрной и оранжевой окрасок.
По словам экспертов, изучающих этих лягушек, они любят сидеть на листьях кустов на уровне от 1,7 до 3 метров над водой.
Наука и техника,The Guardian,
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