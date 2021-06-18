Новый вид лягушек назвали в честь Led Zeppelin

Отличное посвящение великой группе
Несмотря на то, что наука изучает живых существ уже сотни лет, учёным всё равно удаётся находить всё новые виды. Так, один из таких новых видов лягушек было решено назвать в честь культовой рок-группы — Led Zeppelin.
Находка принадлежит специалистам из университета Сан-Франциско-де-Кито — они обнаружили лягушек, живущих в восточной части Анд на границе Эквадора и Перу. Ранее этот вид амфибий не был известен науке, отмечает
The Guardian.
Сообщается, что Pristimantis ledzeppelin способна расти до 3,6 сантиметра в длину, при этом у неё медно-красные глаза и пятнистая кожа, состоящая из жёлтой, коричневой, чёрной и оранжевой окрасок.
По словам экспертов, изучающих этих лягушек, они любят сидеть на листьях кустов на уровне от 1,7 до 3 метров над водой.