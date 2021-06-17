Обойти не получится: В России начали блокировать VPN-сервисы

Роскомнадзор начал ограничивать доступ к нарушающим законодательство VPN-сервисам, которыми используются для обхода блокировок и защиты своей конфиденциальности в интернете. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на релиз службы.

В четверг Роскомнадзор начал блокировать VyprVPN и Opera VPN "в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту".

В службе изданию пояснили, что данные сервисы отнесены к угрозам в соответствии с постановлением правительства.

"Ограничения не затронут российские компании, использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах", - добавили в Роскомнадзоре, уточнив, что в "белые списки" включены более 200 таких процессов в 130 российских компаниях. Предприятия были информированы о возможности включения в списки 14 мая 2021 года, списки могут быть дополнены после соответствующих запросов, пишет газета.

"Известия" направили запросы в сервисы.

Издание «Коммерсант» побеседовало с главой Роскомнадзора Андреем Липовым, и тот заявил, что ведомство может начать блокировать некоторые VPN-сервисы в стране.

Журналист спросил Липова, планирует ли Роскомнадзор усложнять доступ к VPN-сервисам, которые помогали пользователям обходить блокировку Telegram. На это глава Роскомнадзора ответил, что существуют VPN-сервисы, которые не соблюдают требования российского законодательства. Сейчас ведомство с ними работает, «пытается решить спорные вопросы». Если же VPN-сервисы не приведут свою деятельность в соответствие с законом, Роскомнадзор ограничит к ним доступ.

Также Липов рассказал, что в России используются технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Именно их применили, чтобы замедлить Twitter. По словам Липова, государство полностью реализовало этот проект. У мобильных операторов ТСПУ сейчас фильтрует 100% трафика.

Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам. Как сообщает РБК, уведомления о необходимости подключиться к реестру запрещенных сайтов разослали десяти сервисам.

Предупреждения получили NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, Kaspersky Secure Connection и VPN Unlimited. Их отправку Роскомнадзор объяснил требованием силовиков. Один из перечисленных получателей, Openvpn, является программой для создания VPN-сетей.

На выполнение предписания дали 30 дней, после этого сервисы могут быть заблокированы.

В России действует закон о запрете обходить блокировки, что позволяют делать VPN-сервисы и анонимайзеры. В феврале 2018 года в Роскомнадзоре заявили, что за год работы закона российские спецслужбы ни разу не обращались с требованием ограничить их работу.

Эксперты по кибербезопасности назвали опасность, которую могут таить в себе бесплатные VPN-сервисы. Их слова приводят «Известия».

По словам технического директора группы компаний InfoWatch Андрея Бирюкова, после того как Роскомнадзор замедлил социальную сеть Twitter, популярность бесплатных VPN-сервисов может вырасти среди ее пользователей. Они будут искать возможность пользоваться соцсетью без ограничений, отметил Бирюков.

В то же время такие сервисы собирают конфиденциальную информацию о пользователях: историю поиска, логины и пароли, информацию о совершенных платежах — подчеркнула руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.

Эксперт объяснила, что содержать VPN-сервисы достаточно затратно, поэтому те компании, которые предлагают пользователям бесплатные приложения, могут попытаться заработать на продаже их данных.