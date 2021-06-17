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WhatsApp получит обновлённый дизайн

Ferra.ruиещё 1
6 часов назад
Долгое время WhatsApp практически не менялся в дизайне. Да, появлялись новые функции (например, ускоренное прослушивание голосовых сообщений), а вместе с ними и свежие иконки.
WhatsApp поменяет дизайн
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Теперь же стало известно, что мессенджер получит обновлённый дизайн. При этом он никак не будет связан с новой функцией.
Речь идёт о скруглённых «пузырях» сообщений, которые обнаружили в бета-версии WhatsApp 2.21.13.2 ребята из WABetaInfo. Судя по их находке, уже совсем скоро чаты внутри мессенджера будут немного отличаться от того, к чему мы все привыкли.
Отметим, что ранее команда WhatsApp уже публиковала обновление, в котором убрала разделители строк между сообщениями чата. Стоит ли ждать ещё чего-то нового и заметного в грядущем апдейте — неизвестно.
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