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В Якутии нашли древнейший в мире слой мерзлоты

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
43 минуты назад
В районе поселка Батагай в Якутии был обнаружен древнейший в мире слой мерзлоты, его возраст оценивается в 650 тыс. лет, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики.
В Якутии нашли мерзлоту возрастом 650 тысяч лет
Фото: ТАССТАСС
«Международная группа исследователей обнаружила в Сибири самую древнюю вечную мерзлоту. Слой почвы, лежащий на глубине 50 метров, был заморожен в течение примерно 650 тысяч лет, говорится в заявлении Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (AWI). Таким образом, этот слой вечной мерзлоты уже пережил несколько холодных и теплых периодов», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Эксперты Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца считают, что обнаруженный участок имеет большое научное значение, так как доказывает, что вечная мерзлота не обязательно должна полностью оттаивать даже в более теплые периоды.
«Изучаемая вечномерзлая почва, по всей видимости, пережила и особенно теплые периоды около 130 тыс. лет назад, когда летом в Арктике было примерно на четыре-пять градусов Цельсия теплее, чем сегодня», – приводится мнение ученых.
Отмечается, что древнейший слой вечной мерзлоты находится на склоне горы на глубине около 50 метров, где температура постоянно составляет около минус десяти градусов.
«В период с 1940-х по 1960-е годы часть склона была частично вырублена, и по ней ездили тяжелые гусеничные вездеходы с близлежащей шахты, что привело к уничтожению защитного и изолирующего растительного покрова. В результате более молодая вечная мерзлота на поверхности начала оттаивать летом, пока почва, наконец, не стала сползать, обнажая более старую вечную мерзлоту», – поделились подробностями в пресс-службе.
Ученый из AWI Томас Опель заявил, что этот ущерб непоправим, поскольку обнажившаяся вечная мерзлота продолжает оттаивать каждое лето.
Как сообщает РИА «Новости», глава Якутии Айсен Николаев выступил с предложением в рамках председательства России в Арктическом совете провести в 2023 году в Якутске всемирный саммит для обсуждения проблем изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Как отметил глава республики, очевидной угрозой для жизнедеятельности в Арктике становятся проблемы, связанные с изменением климата, только на территории Якутии почти 3 миллиона квадратных километров занимает вечная мерзлота.
Тему изменения климата обсудят на всемирном саммите по вопросам таяния вечной мерзлоты, запланированном на 2023 год, а также на конференциях по проблемам адаптации региона к глобальному изменению климата, вопросам совершенствования системы мониторинга за окружающей средой, борьбы с загрязнением микропластиком, предотвращения разливов нефти, сохранения биоразнообразия и продвижения зеленой энергетики.
Наука и техника,Айсен Николаев,РИА Новости,Республика Саха (Якутия),Батагай,
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