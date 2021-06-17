В Якутии нашли мерзлоту возрастом 650 тысяч лет

В районе поселка Батагай Якутии был обнаружен древнейший в мире слой мерзлоты, его возраст оценивается в 650 тыс. лет, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Фото: ТАСС ТАСС

«Международная группа исследователей обнаружила в Сибири самую древнюю вечную мерзлоту. Слой почвы, лежащий на глубине 50 метров, был заморожен в течение примерно 650 тысяч лет, говорится в заявлении Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (AWI). Таким образом, этот слой вечной мерзлоты уже пережил несколько холодных и теплых периодов», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Эксперты Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца считают, что обнаруженный участок имеет большое научное значение, так как доказывает, что вечная мерзлота не обязательно должна полностью оттаивать даже в более теплые периоды.

«Изучаемая вечномерзлая почва, по всей видимости, пережила и особенно теплые периоды около 130 тыс. лет назад, когда летом в Арктике было примерно на четыре-пять градусов Цельсия теплее, чем сегодня», – приводится мнение ученых.

Отмечается, что древнейший слой вечной мерзлоты находится на склоне горы на глубине около 50 метров, где температура постоянно составляет около минус десяти градусов.

«В период с 1940-х по 1960-е годы часть склона была частично вырублена, и по ней ездили тяжелые гусеничные вездеходы с близлежащей шахты, что привело к уничтожению защитного и изолирующего растительного покрова. В результате более молодая вечная мерзлота на поверхности начала оттаивать летом, пока почва, наконец, не стала сползать, обнажая более старую вечную мерзлоту», – поделились подробностями в пресс-службе.

Ученый из AWI Томас Опель заявил, что этот ущерб непоправим, поскольку обнажившаяся вечная мерзлота продолжает оттаивать каждое лето.

Как сообщает РИА «Новости» , глава Якутии Айсен Николаев выступил с предложением в рамках председательства России в Арктическом совете провести в 2023 году в Якутске всемирный саммит для обсуждения проблем изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Как отметил глава республики, очевидной угрозой для жизнедеятельности в Арктике становятся проблемы, связанные с изменением климата, только на территории Якутии почти 3 миллиона квадратных километров занимает вечная мерзлота.