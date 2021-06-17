В Якутии нашли мерзлоту возрастом 650 тысяч лет

«Международная группа исследователей обнаружила в Сибири самую древнюю вечную мерзлоту. Слой почвы, лежащий на глубине 50 метров, был заморожен в течение примерно 650 тысяч лет, говорится в заявлении Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (AWI). Таким образом, этот слой вечной мерзлоты уже пережил несколько холодных и теплых периодов», – цитирует сообщение РИА «Новости».
«Изучаемая вечномерзлая почва, по всей видимости, пережила и особенно теплые периоды около 130 тыс. лет назад, когда летом в Арктике было примерно на четыре-пять градусов Цельсия теплее, чем сегодня», – приводится мнение ученых.
«В период с 1940-х по 1960-е годы часть склона была частично вырублена, и по ней ездили тяжелые гусеничные вездеходы с близлежащей шахты, что привело к уничтожению защитного и изолирующего растительного покрова. В результате более молодая вечная мерзлота на поверхности начала оттаивать летом, пока почва, наконец, не стала сползать, обнажая более старую вечную мерзлоту», – поделились подробностями в пресс-службе.