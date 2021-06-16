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На смартфонах Honor вновь появятся приложения Google

ИА Regnum
2 часа назад
Приложения Google вскоре вновь появятся на смартфонах марки Honor. Об этом 17 июня сообщил сайт компании.
На смартфонах Honor вновь появятся приложения Google
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Производитель представил модели Honor 50 и Honor 50 Pro, на которые не распространяются ограничения, ранее наложенные IT-гигантом. Таким образом, на устройства может быть предустановлено ПО Google Mobile Services.
Смартфоны оборудованы процессором Snapdragon 778G 5G, дисплеями с частотой обновления экрана 120 Гц, аккумуляторами ёмкостью 4300 мАч (Honor 50) и 4000 мАч (Honor 50 Pro). На их задних панелях расположены 4 камеры.
Напомним, в 2019 году власти США ввели санкции в отношении компания Huawei, из-за чего Google запретил компании предустанавливать своё ПО на смартфоны. В ноябре 2020 года Huawei продала бренд Honor компании Shenzhen Zhixin New Information Technology.
Наука и техника,Google,
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