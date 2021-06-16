На смартфонах Honor вновь появятся приложения Google

Приложения Google вскоре вновь появятся на смартфонах марки Honor. Об этом 17 июня сообщил сайт компании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Производитель представил модели Honor 50 и Honor 50 Pro, на которые не распространяются ограничения, ранее наложенные IT-гигантом. Таким образом, на устройства может быть предустановлено ПО Google Mobile Services.

Смартфоны оборудованы процессором Snapdragon 778G 5G, дисплеями с частотой обновления экрана 120 Гц, аккумуляторами ёмкостью 4300 мАч (Honor 50) и 4000 мАч (Honor 50 Pro). На их задних панелях расположены 4 камеры.