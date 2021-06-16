На смартфонах Honor вновь появятся приложения Google

Приложения Google
вскоре вновь появятся на смартфонах марки Honor. Об этом 17 июня сообщил сайт
компании.
Производитель представил модели Honor 50 и Honor 50 Pro, на которые не распространяются ограничения, ранее наложенные IT-гигантом. Таким образом, на устройства может быть предустановлено ПО Google Mobile Services.
Смартфоны оборудованы процессором Snapdragon 778G 5G, дисплеями с частотой обновления экрана 120 Гц, аккумуляторами ёмкостью 4300 мАч (Honor 50) и 4000 мАч (Honor 50 Pro). На их задних панелях расположены 4 камеры.
Напомним, в 2019 году власти США ввели санкции в отношении компания Huawei, из-за чего Google запретил компании предустанавливать своё ПО на смартфоны. В ноябре 2020 года Huawei продала бренд Honor компании Shenzhen Zhixin New Information Technology.