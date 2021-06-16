Spotify запустит аналог Clubhouse

Сервис Spotify представил платформу Greenroom для голосового общения. Приложение можно скачать в магазинах приложений, но только на английском языке. Об этом сообщают СМИ.

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Для запуска приложения Spotify в марте купил приложение Locker Room, которое специализируется на голосовых чатах, его переименовали в Greenroom. Приложение доступно в магазинах iOS и Android в 135 странах, но пока только на английском языке.

Аудиокомнаты в приложении могут создавать все пользователи, а войти в приложение можно с помощью аккаунта в Spotify. Комнаты вмещают до тысячи человек. Слушатели присоединяются к эфиру, а ведущий предоставляет им возможность высказаться, пишет TechCrunch. Пользователям доступен текстовый чат, который можно отключить. Запись эфира в приложении можно скачать и отредактировать.