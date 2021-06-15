Простуда может защитить человека от заражения коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Йельского университета, сообщает РИА «Новости».

Провоцирующий простуду вирус запускает у человека иммунный ответ, который может предотвратить заражение коронавирусом. По словам ученых, это открытие может помочь в поиске более эффективных способов лечения коронавируса.

Ранее ученые обнаружили, что заражение простудой в результате повышения иммунитета может защитить человека от гриппа.

Иммунный ответ представляет собой стимулированные интерфероном гены, которые реагируют на ранней стадии заболевания и предотвращают размножение вируса в организме.

Для исследования ученые вырастили в лаборатории ткань дыхательных путей, заразили ее вызывающим простуду риновирусом, а затем коронавирусом. После контакта с риновирусом иммунная система активизировалась и остановила распространение SARS-CoV-2.

Специалисты предполагают, что лечение, основанное на этом методе, нужно начинать как можно скорее с момента заражения, чтобы коронавирус не распространялся в организме экспоненциально. На поздних стадиях метод опасен, поскольку чрезмерная выработка интерферона и активизация иммунитета может привести к более сложному течению заболевания.