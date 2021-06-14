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Врачи предупредили о страшном последствии любви к кофе

Ювелина Бернст
46 минут назад
Школа медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай в США провела международное исследование и выяснила, что чрезмерное употребление кофе вредит здоровью глаз. Результаты исследования, которое возглавил зампредседателя по офтальмологическим исследованиям в системе здравоохранения школы Луи Паскуале, опубликованы на сайте учреждения.
Врачи предупредили о страшных последствиях любви к кофе
Фото: ТАССТАСС
Согласно им, те, кто имеет предрасположенность к повышенному глазному давлению и пьет свыше трех чашек кофе в день (более 321 миллиграмма), риск развития глаукомы в четыре раза выше, чем у тех, кто пьет кофе в минимальном количестве или не пьет вообще.
В связи с этим специалисты посоветовали людям с семейным анамнезом глаукомы сократить потребление кофеина.
Ученые отмечают важность исследования, поскольку глаукома является основной причиной слепоты в Соединенных Штатах. При глаукоме пациенты обычно имеют незначительные симптомы или симптомов нет вовсе до тех пор, пока болезнь не прогрессирует и у них не происходит потеря зрения.
В исследовании приняли участие более 120 000 британцев от 39 до 73 лет. Среди прочего, они заполнили «диетические анкеты», где основное внимание уделялось тому, сколько напитков с кофеином они пьют ежедневно, а также сколько кофеиносодержащих продуктов едят.
Наука и техника,Соединенные Штаты,
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