В России изучили влияние вакцин от COVID на потомство

"Нет никаких доказательств, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на фертильность у женщин или мужчин. Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено", - говорится в сообщении.
"Вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса", - сообщается на сайте.