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Британские ученые зафиксировали изменения основных симптомов COVID-19

Ювелина Бернст
2 часа назад
Ученые Королевского колледжа в Лондоне внесли правки в перечень основных симптомов коронавируса, сообщает The Mirror со ссылкой профессора генетической эпидемиологии учебного заведения Тима Спектора.
Британские ученые зафиксировали изменения основных симптомов COVID-19
Фото: Pixabay.comPixabay.com
Исследователи ссылаются на проект ZOE, который действует с начала пандемии и отслеживает симптомы коронавируса. Эксперты пришли к выводу, что вирус сейчас «действует по-другому».
Так, на сегодняшний день самыми распространенными симптомами COVID-19 стали головная боль, насморк, боль в горле и температура.
Кроме того, потеря обоняния больше входит в топ-10 самых распространенных симптомов, утверждает Споктор.
При этом национальная служба здравоохранения Великобритании по-прежнему относит к главным признакам вируса лихорадку, кашель и потерю вкуса и запаха.
Спектор добавил, что у молодых людей коронавирус сейчас «больше похож на простуду».
В России на сегодняшний день выявлено более 5,12 миллионов заболевших коронавирусом, в мире – 175 миллионов.
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