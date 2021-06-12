Британские ученые зафиксировали изменения основных симптомов COVID-19

Ученые Королевского колледжа в Лондоне внесли правки в перечень основных симптомов коронавируса, сообщает The Mirror со ссылкой профессора генетической эпидемиологии учебного заведения Тима Спектора.

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Исследователи ссылаются на проект ZOE, который действует с начала пандемии и отслеживает симптомы коронавируса. Эксперты пришли к выводу, что вирус сейчас «действует по-другому».

Так, на сегодняшний день самыми распространенными симптомами COVID-19 стали головная боль, насморк, боль в горле и температура.

Кроме того, потеря обоняния больше входит в топ-10 самых распространенных симптомов, утверждает Споктор.

При этом национальная служба здравоохранения Великобритании по-прежнему относит к главным признакам вируса лихорадку, кашель и потерю вкуса и запаха.

Спектор добавил, что у молодых людей коронавирус сейчас «больше похож на простуду».