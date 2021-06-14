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Гинцбург рассказал о мутациях коронавируса в России

Газета.Ruиещё 4
40 минут назад
Оригинальные варианты мутаций коронавируса наблюдаются в Москве, ученые изучают их свойства и отличия от других штаммов. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА "Новости".
Оригинальные мутации COVID-19 появились в России
Фото: ReutersReuters
"То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем", - сказал он.
Ранее заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов не исключил появление новых специфических штаммов в Москве. За минувшие сутки в России зарегистрировали 14 723 случая заражения коронавирусом. 16,1% из них не имели клинических проявлений болезни, 357 случаев закончились летальным исходом, а выздоровели 9166 человек.
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