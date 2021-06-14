Оригинальные мутации COVID-19 появились в России

Ранее заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов не исключил появление новых специфических штаммов в Москве. За минувшие сутки в России зарегистрировали 14 723 случая заражения коронавирусом. 16,1% из них не имели клинических проявлений болезни, 357 случаев закончились летальным исходом, а выздоровели 9166 человек.