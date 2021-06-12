Врач развеял миф об одном из способов заражения ВИЧ

Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Подмосковье Александр Пронин считает, что через укусы насекомых передача вируса ВИЧ-инфекции от человека к человеку невозможна. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Развеять можно мифы, которые до сих пор существуют, например, про передачу инфекции «через комара» или какие-либо другие фантастические пути и факторы передачи», - заявил Пронин.

Инфекционист назвал всего три возможные пути передачи ВИЧ. Первый – в процессе незащищенного полового контактах. Второй – при попадании крови зараженного человека в кровь здорового. И третий от ВИЧ-позитивной матери к ребенку во время беременности.

По словам врача, когда говорят о попадании крови с вирусом в кровеносное русло здорового человека, подразумеваются, преимущественно, ситуации совместного приема наркотиков, когда люди используют один и тот же шприц.

Что касается незащищенных половых контактов, то, по мнению Александра Пронина, вероятность заражения самым прямым образом зависит от количества сексуальных партнеров и частоты контактов с ними без применения презерватива. В этой связи он отметил также, что при употреблении наркотиков и алкоголя половое поведение человека меняется в сторону более рискованного