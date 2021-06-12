Космонавты РФ поздравили землян с Днем России

«Поздравляем вас с одним из самых главных праздников нашей Родины - Днем России. С каждым годом смысл и значение этого праздника становится для нас все более важными, близкими, созвучными нашим проникновенным чувством Отечеству, искренней убежденности, что Россия для всех нас - это самое родное место на Земле. Это гораздо больше чем место, где мы родились, где живем, мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, духовными ценностями», - сказали Новицкий и Дубров.
«Наша страна богата умными, талантливыми и целеустремленными людьми. Мы с вами можем добиваться и добиваемся потрясающих успехов, совершаем научные открытия, создаем шедевры культуры, которыми восхищается весь мир. С праздником вас! С Днем России!», - заключили космонавты.