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Астрономы засекли древнейший "галактический ветер"

Москва24
43 минуты назад
Астрономы получили снимки самого древнего "галактического ветра", источником которого была сверхмассивная черная дыра в центре древней галактики HSC J1243. До Земли ее свет шел 13,1 миллиарда лет. Об этом на своем сайте сообщает Национальная радиоастрономическая обсерватория Японии.
Астрономы засекли древнейший "галактический ветер"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Под "галактическим ветром" ученые подразумевают потоки горячего газа, которые выбрасывает за пределы галактики. Их источниками специалисты считают сверхмассивные черные дыры. Эксперты полагают, что из-за ветров около половины близлежащих к нам галактик перестали производить новые звезды, так как они мешают холодной материи из межзвездной среды попадать в галактику.
Во время нового исследования доцент Национальной радиоастрономической обсерватории Японии Такума Идзуми и его коллеги наблюдали за древней галактикой HSC J1243, которая расположена в созвездии Девы.
В ее окрестностях ученые обнаружили множество быстрых потоков горячего газа, которые двигались от ядра галактики со скоростью примерно 500 километров в секунду. Согласно расчетам, силы этого "галактического ветра" было достаточно, чтобы помешать холодной материи попадать в галактику из межгалактической среды.
По мнению специалистов, это говорит о том, что практически с первых эпох жизни Вселенной выбросы черных дыр начали влиять на эволюцию галактик.
Ранее ученые из Лондонского университетского колледжа и Высшей школы в Париже создали самую большую на данный момент карту темной материи.
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