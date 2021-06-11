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Световое загрязнение по ночам приводит к гибели перелетных птиц

InScience
20 минут назад
Орнитологи из Корнеллского университета на протяжении сорока лет исследовали зависимость числа погибающих из-за столкновений птиц от уровня светового загрязнения. Они выяснили, что затемнение всего половины окон позволяет снизить смертность перелетных птиц на 59%. Статья с результатами работы опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Световое загрязнение по ночам приводит к гибели птиц
Фото: Claude Mondestin/NewScientistClaude Mondestin/NewScientist
Ежегодно миллионы птиц по всему миру погибают из-за столкновений с телекоммуникационными башнями и зданиями с ярким освещением. Число погибших животных особенно высоко во время миграций, весной и осенью. Американские орнитологи выяснили, от каких факторов зависит смертность и что позволит ее снизить.
На протяжении сорока двух лет ученые подсчитывали количество птиц, погибших при столкновении с невысоким крупным зданием выставочного центра в Чикаго. Волонтеры и ученые приходили на территорию центра ранним утром, еще до рассвета. В какие-то дни они могли не найти ни одной птицы, в другие — до двухсот. Спустя двадцать лет наблюдений они заметили закономерность: меньше птиц погибали в те ночи, когда в здании был выключен свет.
«В 1978 году я случайно услышал о большом количестве птиц, врезающихся в здание выставочного центра. Он находился в всего в полутора километрах от музея, поэтому я запросто смог сходить и проверить это. Я пришел ранним утром и обнаружил четырех мертвых птиц. Возможно, если бы я ничего не нашел в тот день, этого исследования не случилось бы. Но вот оно, сорок лет и сорок тысяч птиц спустя», — рассказывает начинатель исследования Дэвид Уиллард, хранитель коллекции Филдовского музея естествознания.
Понимая, что необходимо учитывать и другие факторы, ученые создали статистическую модель на основе числа окон, где горел свет по ночам, сезона, погодных условий и периода миграции. Оказалось, что свет действительно сильно повышает вероятность столкновения птиц со зданием. Авторы исследования предсказывают, что смертность птиц может быть понижена в 11 раз весной и в 6 раз осенью, если погасить половину окон.
«Наше исследование было бы невозможно без всей кропотливой работы, проделанной мистером Уиллардом и волонтерами. Мы узнали, что, несмотря на невозможность полностью отказаться от искусственного освещения, число столкновений может быть заметно снижено, даже если снижать световое загрязнение хотя бы несколько раз в неделю или в ночи наибольшего риска столкновений во время сезона миграций», — комментирует ведущий автор исследования Бенджамин ван Дорен из орнитологической лаборатории Корнеллского университета.
Наука и техника,Чикаго,
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