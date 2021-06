Световое загрязнение по ночам приводит к гибели птиц

Орнитологи из Корнеллского университета на протяжении сорока лет исследовали зависимость числа погибающих из-за столкновений птиц от уровня светового загрязнения. Они выяснили, что затемнение всего половины окон позволяет снизить смертность перелетных птиц на 59%. Статья с результатами работы опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.