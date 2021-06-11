Световое загрязнение по ночам приводит к гибели птиц

Орнитологи из Корнеллского университета на протяжении сорока лет исследовали зависимость числа погибающих из-за столкновений птиц от уровня светового загрязнения. Они выяснили, что затемнение всего половины окон позволяет снизить смертность перелетных птиц на 59%. Статья с результатами работы опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Фото: Claude Mondestin/NewScientist Claude Mondestin/NewScientist

Ежегодно миллионы птиц по всему миру погибают из-за столкновений с телекоммуникационными башнями и зданиями с ярким освещением. Число погибших животных особенно высоко во время миграций, весной и осенью. Американские орнитологи выяснили, от каких факторов зависит смертность и что позволит ее снизить.

На протяжении сорока двух лет ученые подсчитывали количество птиц, погибших при столкновении с невысоким крупным зданием выставочного центра в Чикаго . Волонтеры и ученые приходили на территорию центра ранним утром, еще до рассвета. В какие-то дни они могли не найти ни одной птицы, в другие — до двухсот. Спустя двадцать лет наблюдений они заметили закономерность: меньше птиц погибали в те ночи, когда в здании был выключен свет.

«В 1978 году я случайно услышал о большом количестве птиц, врезающихся в здание выставочного центра. Он находился в всего в полутора километрах от музея, поэтому я запросто смог сходить и проверить это. Я пришел ранним утром и обнаружил четырех мертвых птиц. Возможно, если бы я ничего не нашел в тот день, этого исследования не случилось бы. Но вот оно, сорок лет и сорок тысяч птиц спустя», — рассказывает начинатель исследования Дэвид Уиллард, хранитель коллекции Филдовского музея естествознания.

Понимая, что необходимо учитывать и другие факторы, ученые создали статистическую модель на основе числа окон, где горел свет по ночам, сезона, погодных условий и периода миграции. Оказалось, что свет действительно сильно повышает вероятность столкновения птиц со зданием. Авторы исследования предсказывают, что смертность птиц может быть понижена в 11 раз весной и в 6 раз осенью, если погасить половину окон.