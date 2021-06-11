Google научит писать гендерно-нейтральные слова

Также сервис будет делать рекомендации по стилю текста, чтобы избежать оскорбительных формулировок. Пока это всё касается английского языка.

Таким образом Google намерена бороться с сексистскими предрассудками, «закреплёнными в языке». Отмечается, что обновление будет доступно не только в Google Docs, но и в инструментах совместной работы для Google Workspace.