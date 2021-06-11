В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Google научит пользователей писать гендерно-нейтральные слова

Ferra.ru
2 часа назад
Google решила бороться за то, чтобы побудить пользователей общаться на гендерно-нейтральном языке, то есть таком языке, в котором в названиях профессий не делается акцент на поле специалиста.
Google научит писать гендерно-нейтральные слова
Фото: Ferra.ru Ferra.ru
Сообщается, что в Google Docs появится специальный алгоритм, который будет подбирать для пользователей гендерно-нейтральные формулировки. Например, вместо «policeman» будет предложено «police officer» («полицейский»). Второй вариант исключает указание на пол специалиста.
Также сервис будет делать рекомендации по стилю текста, чтобы избежать оскорбительных формулировок. Пока это всё касается английского языка.
Таким образом Google намерена бороться с сексистскими предрассудками, «закреплёнными в языке». Отмечается, что обновление будет доступно не только в Google Docs, но и в инструментах совместной работы для Google Workspace.
Наука и техника,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители