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Японцы показали рекордно яркий 8K-монитор

Ferra.ru
1 час назад
Японская компания Sharp представила первый в индустрии профессиональный 8K-монитор яркостью 1000 нит.
Японцы показали рекордно яркий 8K-монитор
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Модель называется 8M-B32C1. В мониторе установлена 31,5-дюймовая LCD-панель разрешением 7680 × 4360 пикселей, пиковой яркостью 1000 нит в режиме HDR, максимальной частотой обновления 60 Гц. У устройства есть LED подсветка.
Конечно, на рынке уже есть 8K-мониторы, но только Sharp 8M-B32C1 поддерживает такую высокую яркость. Это устройство, предназначенное для профессионалов. Может отображать 1,07 млрд цветов.
У монитора есть HDMI-порты, DisplayPort 1.2, разъём 3,5 мм и USB Type-A. Продажи 8M-B21C1 начнутся в конце июня. Цена монитора пока неизвестна, но стоит ожидать, что она окажется очень высокой.
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