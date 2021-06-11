По подсчётам Моисеева, затраты на строительство станции составят около $400 млн в год, или $2–3 млрд за пять лет. Окончательная сумма будет зависеть от конкретных технических решений, которые будут приниматься.

Ранее сообщалось, что Россия выйдет из проекта МКС через четыре года — с 2025 года, после чего начнёт создавать новую национальную орбитальную станцию. Сейчас российские власти имеют планы по финансированию проекта до 2030 года, стоимость станции может составить порядка $5–6 млрд. По словам Рогозина, первый базовый модуль для новой станции будет готов к запуску в 2025 году, сейчас он уже находится в работе. Им станет Научно-энергетический модуль, который ранее предназначался для МКС.