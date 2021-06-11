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Он может перемещаться по определенному маршруту и находить людей

runews24.ru
1 час назад
Инженеры из Сингапура, Китая, Германии и Великобритании под руководством Хиротаки Сато (Hirotaka Sato) из Наньянского технологического университета превратили подопытного мадагаскарского таракана (Gromphadorhina portentosa) в киборга.
Ученые сделали из мадагаскарского таракана киборга
Фото: Нина Зотина / РИА "Новости"Нина Зотина / РИА "Новости"
Это альтернативное направление в создании миниатюрных роботов — вместо того, чтобы делать робота «с нуля», ученые берут живот организм и интегрируют в него электронные модули. Подобные эксперименты проводились даже с летающими насекомыми.
Для интеграции электроники с тараканом ученые пошли стандартным путем — через электростимуляцию. Также к таракану присоединен простой навигационный алгоритм. Кроме того, в конструкцию интегрирован двухэтапный алгоритм обнаружения человека — через оптику и тепловидение.
Видео с тестированием киборга в условиях, симулирующих поисково-спасательную операцию, доступно на Dropbox.
Наука и техника,Соединенное Королевство,Сингапур,Китай,Германия,
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