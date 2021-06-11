Ученые сделали из мадагаскарского таракана киборга

Китая, Германии и Инженеры из Сингапура Великобритании под руководством Хиротаки Сато (Hirotaka Sato) из Наньянского технологического университета превратили подопытного мадагаскарского таракана (Gromphadorhina portentosa) в киборга.

Фото: Нина Зотина / РИА "Новости" Нина Зотина / РИА "Новости"

Это альтернативное направление в создании миниатюрных роботов — вместо того, чтобы делать робота «с нуля», ученые берут живот организм и интегрируют в него электронные модули. Подобные эксперименты проводились даже с летающими насекомыми.

Для интеграции электроники с тараканом ученые пошли стандартным путем — через электростимуляцию. Также к таракану присоединен простой навигационный алгоритм. Кроме того, в конструкцию интегрирован двухэтапный алгоритм обнаружения человека — через оптику и тепловидение.