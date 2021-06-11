Китайский марсоход прислал "селфи" с Марса

Входящий в китайскую исследовательскую миссию "Тяньвэнь-1" марсоход "Чжужун" прислал "селфи" и другие фотоснимки с Марса. Об этом в пятницу сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Фото: Twitter Twitter

Три снимка были сделаны собственными камерами марсохода. А для "селфи" "Чжужуну" пришлось отъехать на около 10 м на юг от посадочной платформы, оставить камеру на поверхности и вернуться на исходную позицию.

Марсоход также сделал панорамное фото равнины Утопия с места приземления и другие снимки поверхности. На фото посадочной платформы на ее борту можно различить флаг КНР и талисманы Олимпиады в Пекине 2022 года - панду Бин Дуньдунь и китайский фонарик Сюэ Жунжун.