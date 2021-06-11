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Китайский марсоход "Чжужун" прислал "селфи" и снимки Марса

ТАССиещё 2
1 час назад
Входящий в китайскую исследовательскую миссию "Тяньвэнь-1" марсоход "Чжужун" прислал "селфи" и другие фотоснимки с Марса. Об этом в пятницу сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).
Китайский марсоход прислал "селфи" с Марса
Фото: TwitterTwitter
Три снимка были сделаны собственными камерами марсохода. А для "селфи" "Чжужуну" пришлось отъехать на около 10 м на юг от посадочной платформы, оставить камеру на поверхности и вернуться на исходную позицию.
Марсоход также сделал панорамное фото равнины Утопия с места приземления и другие снимки поверхности. На фото посадочной платформы на ее борту можно различить флаг КНР и талисманы Олимпиады в Пекине 2022 года - панду Бин Дуньдунь и китайский фонарик Сюэ Жунжун.
15 мая посадочный модуль китайской автоматической межпланетной станции "Тяньвэнь-1" с входящим в ее состав марсоходом совершил успешную посадку в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса. Период работы марсохода "Чжужун" на поверхности планеты составит 92 земных дня. К настоящему времени марсоход проработал 28 марсианских дней [один земной день и 37 минут].
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