"Прогресс" доставит астронавтам США и Японии российскую еду

"Для Хосидэ 38 продуктов наших: мясное ассорти деликатесное, говядина под майонезом, гуляш, мясо в желе, омлет с куриным мясом, мясо куриное с мускатным орехом, мясо куриное с черносливом, язык говяжий в желе, икра баклажанная, икра кабачковая, мясо с перловой кашей, борщ с мясом, рассольник с мясом, суп харчо, творог с облепиховым пюре и другие", - сказал Агуреев.
"Из списка, который составляют родственники - сыр, копченые колбаски, чипсы куриные сыровяленые, коктейль студенческий оригинальный, миндаль жареный, смесь орехов с изюмом, фрукты сушеные, шоколад, мармелад, колбаски сырокопченые, сок апельсиновый с мякотью, сок березовый сочный, сок яблочный, конфеты "Белочка", "Мишка косолапый", цукаты из банана, клюква сушеная, курага и т.д.", - уточнил Агуреев.