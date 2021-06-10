Илон Маск обеспечит самолеты быстрым Wi-Fi

Уточняется, что компания изменит конструкцию антенн и спутников, чтобы использовать их для авиационной связи. Также стало известно, что следующее поколение продуктов Starlink будет иметь специальную межспутниковую связь для обеспечения самолетов интернетом над удаленными частями океана.