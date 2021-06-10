Microsoft остановила обновления Windows 10

Журналисты заметили, что американская корпорация прекратила выпускать предварительные сборки Insider Preview для разработчиков. Указанные сборки содержат обновления, которые затем появляются в актуальных версиях операционной системы. На данный момент актуальной является бета-версия 21390, которая, вероятно, останется последней для Windows 10.