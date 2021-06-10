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Microsoft остановила обновления Windows 10

Lenta.ru
2 часа назад
Microsoft остановила выпуск предварительных сборок Windows, что может быть связано с крупным обновлением системы. Об этом сообщает немецкое издание WinFuture.
Microsoft остановила обновления Windows 10
Фото: ReutersReuters
Журналисты заметили, что американская корпорация прекратила выпускать предварительные сборки Insider Preview для разработчиков. Указанные сборки содержат обновления, которые затем появляются в актуальных версиях операционной системы. На данный момент актуальной является бета-версия 21390, которая, вероятно, останется последней для Windows 10.
По словам специалистов, приостановка апдейтов может быть связана со скорым выходом крупного обновления Windows. В этой связи компания желает сохранить новые функции операционной системы в секрете до релиза ОС.
«Ожидаемый эффект неожиданности от выпуска системы может быть даже больше», — отметили авторы.
Журналисты и блогеры ожидают выход масштабного обновления под названием «Солнечная долина» (Sun Valley), которое включает в себя редизайн системы и новые функции. Ранее инсайдеры предположили, что под кодовым названием скрывается полноценная Windows 11.
Презентации новой версии Windows состоится 24 июня. Сначала новое программное обеспечение будет протестировано инсайдерами Windows, затем осенью оно станет доступно широкой публике.
Наука и техника,Microsoft,
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