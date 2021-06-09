В ряде сервисов Яндекса зафиксированы сбои

Пользователи «Яндекса»
столкнулись со сбоями в работе нескольких сервисов компании, сообщает 9 июня портал Downdetector, отслеживающий сбои и неполадки интернет-ресурсов.
По данным Downdetector, проблемы начали возникать около 18:26 мск у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и еще нескольких городов России.
Большинство жалоб касалось работы сайта, почты, сервиса такси, каршеринга и доставки Яндекс Go.
Пресс-служба интернет-компании признала технические неполадки и уже заявила об их устранении. По их данным, все сервисы «Яндекса» уже работают без сбоев.