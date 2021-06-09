В ряде сервисов Яндекса зафиксированы сбои

По данным Downdetector, проблемы начали возникать около 18:26 мск у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и еще нескольких городов России.

Пресс-служба интернет-компании признала технические неполадки и уже заявила об их устранении. По их данным, все сервисы «Яндекса» уже работают без сбоев.