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В ряде сервисов Яндекса зафиксированы сбои

ИА Regnum
40 минут назад
Пользователи «Яндекса» столкнулись со сбоями в работе нескольких сервисов компании, сообщает 9 июня портал Downdetector, отслеживающий сбои и неполадки интернет-ресурсов.
В ряде сервисов Яндекса зафиксированы сбои
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным Downdetector, проблемы начали возникать около 18:26 мск у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и еще нескольких городов России.
Большинство жалоб касалось работы сайта, почты, сервиса такси, каршеринга и доставки Яндекс Go.
Пресс-служба интернет-компании признала технические неполадки и уже заявила об их устранении. По их данным, все сервисы «Яндекса» уже работают без сбоев.
Наука и техника,Яндекс,
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