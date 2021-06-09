Опровергнута теория о падении метеоритов на Землю

Исследователи растворили почти десять тонн осадочных пород с дна древних морей в кислоте, чтобы выделить зерна оксида хрома — вещества, содержащегося в метеоритах. В общей сложности ученые проанализировали почти 10 тысяч различных метеоритов. Они обнаружили, что только одно из 70 крупнейших столкновений астероидов (в середине ордовика около 460 миллионов лет назад), произошедших за последние 500 миллионов лет, привело к увеличению потока метеоритов, падающих на Землю.
Известно, что каждый год на Землю падает несколько тысяч метеоритов, и ученые задокументировали около 63 тысяч космических камней. Метеориты происходят из пояса астероидов между Марсом и Юпитером, где в результате крупных столкновений образовались семейства небесных тел. Однако те, что упали на Землю, составляют лишь небольшую область орбитального пространства в поясе.