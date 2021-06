Опровергнута теория о падении метеоритов на Землю

Астрономы Лундского университета в Швеции реконструировали историю падения метеоритов на Землю в последние 500 лет. Согласно выводам ученых, опубликованным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, крупные столкновения в поясе астероидов не сильно влияли на количество столкновений с планетой, что опровергает общепринятую теорию.