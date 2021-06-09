Обнаружена галактика с «мертвой» черной дырой

Ученые Университета Тохоку в Японии обнаружили умирающее активное ядро галактики (АЯГ), в центре которого находится сверхмассивная черная дыра. Исследователи представили свое открытие на ежегодной конференции Американского астрономического общества. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Фото: ESA / XMM-Newton / XMM-SERVS Collaboration / Q. Ni ESA / XMM-Newton / XMM-SERVS Collaboration / Q. Ni

Астрономы зафиксировали релятивистский джет, вырывающийся у галактики Arp 187, который является отличительным признаком присутствия активного ядра. Открытие было совершено с помощью комплекса радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter Array) и комплекса VLA (Very Large Array). Однако при дальнейших наблюдениях на разных длинах волн ученые не заметили активности в самом ядре галактики, что говорило о том, что АЯГ в Arp 187 уже потух.

Как только АЯГ «умирает», видимые мелкие компоненты активного ядра становятся слабыми, потому что источники света затухают. Однако крупномасштабная область ионизированного газа в Arp 187 все еще видна, поскольку фотонам требуется около трех тысяч лет, чтобы добраться до края области. Это явление известно как световое эхо. Само ядро стало более чем в тысячу раз слабее во всех диапазонах волн.