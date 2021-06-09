Рогозин пообещал очистить "Роскосмос" от «барыг»

Российскую космическую отрасль необходимо навсегда очистить от «скверны», коррупции и казнокрадства. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в эфире радиостанции «Вести ФМ».

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Я хочу, чтобы отрасль навсегда очистилась от скверны, от коррупции, от казнокрадства, ведь это ещё хуже, чем санкции, — сказал он.

По словам Рогозина, движение дальше невозможно, если внутри отрасли «гниль», а «директора — барыги».

Он подчеркнул, что очищение космической промышленности России является обязательным. Лица, «примазавшиеся» к ней в 90-е годы и обогатившиеся за её счёт, будут выдавлены. Рогозин также напомнил, что за время его руководства Роскосмосом возбуждено несколько десятков уголовных дел.

Ранее он написал в своём Telegram-канале, что в госкорпорации всерьёз займутся расследованиями правонарушений. На основе изучения документов прошлых лет будет возбуждено не одно уголовное дело.