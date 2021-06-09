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Рогозин пообещал очистить космическую отрасль от «гнили» и «барыг»

News.ruиещё 1
1 час назад
Российскую космическую отрасль необходимо навсегда очистить от «скверны», коррупции и казнокрадства. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в эфире радиостанции «Вести ФМ».
Рогозин пообещал очистить "Роскосмос" от «барыг»
Фото: ТАССТАСС
Я хочу, чтобы отрасль навсегда очистилась от скверны, от коррупции, от казнокрадства, ведь это ещё хуже, чем санкции, — сказал он.
По словам Рогозина, движение дальше невозможно, если внутри отрасли «гниль», а «директора — барыги».
Он подчеркнул, что очищение космической промышленности России является обязательным. Лица, «примазавшиеся» к ней в 90-е годы и обогатившиеся за её счёт, будут выдавлены. Рогозин также напомнил, что за время его руководства Роскосмосом возбуждено несколько десятков уголовных дел.
Ранее он написал в своём Telegram-канале, что в госкорпорации всерьёз займутся расследованиями правонарушений. На основе изучения документов прошлых лет будет возбуждено не одно уголовное дело.
Некоторое время назад стало известно о хищении около 8 млн рублей, предназначенных для отправки американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). По версии следствия, эти средства были выведены местными руководителями через субподрядчиков.
Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,Вести ФМ,
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