Загрязнение воздуха на планете достигло абсолютного рекорда

Исследователи подчеркивают, ключевыми мероприятиями по борьбе с глобальным потеплением должны стать экологические программы по замене традиционного топлива альтернативными источниками энергии и контроль вырубки лесов.В решении глобальных проблем с климатом заинтересован весь мир. Президент России Владимир Путин
на Петербургском международном экономическом форуме 4 июня поставил
правительству и бизнесу цель перегнать Европу по объему образования парникового газа в следующие 30 лет. Глава государства
указал на важность решения вопросов с улавливанием, хранением и использованием CO2 от различных источников.