Аналог Zoom, умный «кошелёк»: что Apple представила в iOS 15

Корпорация Apple на ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2021 представила новые операционные системы для iPhone и iPad - iOS 15 и iPadOS 15. Трансляция велась на сайте компании.

Доступ и конфиденциальность

Большая часть новых функций касается условий конфиденциальности и доступа. Например, теперь в iCloud можно будет добавить людей, которые могут помочь разблокировать устройство со своего смартфона, при этом доступа к самому аккаунту у них не будет.

В новых версиях операционных систем появится App Privacy Report — специальный экран, где будет показано, какие приложения имеют доступ к данным пользователя, и как часто они их собирают. Найти его можно будет в настройках. Приложения Mail и Safari начнут автоматически скрывать IP-адрес устройства.

FaceTime как конкурент Zoom

FaceTime станет доступен за пределами экосистемы Apple. Для видеоконференций можно создавать ссылки, как в Zoom: запланировать совещание и отправить ссылку на него друзьям или коллегам, которые могут присоединиться к звонку даже с Android- или Windows-устройства. Сервис будет поддерживать режим демонстрации экрана. Пользователи также смогут вместе слушать музыку.

Обновление будет поддерживать популярные стриминги, такие как Disney Plus, Hulu, HBO Max и Apple Music.

Уведомления по приоритету

Пользователи смогут выбрать режимы «не беспокоить»: «работа», «личное» или «отдых». При каждом режиме им будут приходить только определенные уведомления. Также владельцы iPhone смогут фильтровать уведомления в зависимости от настроения. Функция фильтрации уведомлений и приложений может сама подстраиваться под привычки пользователя. Сервис «Уведомления» будет фильтровать сообщения по приоритету и оставлять вверху те уведомления, которые система считает важными.

Siri без интернета

Голосовой помощник Siri сможет работать без интернета. Речь идет о выполнении определенных команд, связанных с локальными функциями — к примеру, можно открыть приложение, воспроизвести композицию, поставить таймер или сделать заметку. За счет того, что искусственный интеллект сам анализирует запрос, сравнивая его с встроенной базой данных, а не обращается к серверам Apple, процесс выполнения команд заметно ускорился.

Умный «Кошелек»