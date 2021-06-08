Россия создаст "вечную" орбитальную станцию

Перспективная российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет обладать открытой архитектурой, что позволит ей вечно находиться на орбите. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ранее Рогозин сообщал в интервью ТАСС, что наклонение РОСС составит 97-98 градусов. Она будет каждые двое суток проходить всю Землю, а в Арктическом регионе она будет находиться каждые полтора часа, что важно для поддержки Северного морского пути. Эскизное проектирование новой станции, уточнил он, начнется до конца лета.