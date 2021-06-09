Арктических червей возрастом 24 тысячи лет оживили

Российские ученые нашли арктических червей-коловраток, которые провели около 24 тысяч лет в вечной мерзлоте в замороженном состоянии. Это доказало возможность замораживать многоклеточные организмы на долгое время. Исследование описано в журнале Current Biology, сообщает «InScience».

Раньше ученые считали, что коловратки могут выживать только после 10 лет замороженного состояния. Однако радиоуглеродный анализ показал, что найденные коловратки смогли прожить в вечной мерзлоте 24 тысячи лет. Исследователям пока не ясно, как многоклеточные организмы выживают в подобных условиях, поэтому продолжают изучение арктических образцов, чтобы найти другие организмы, устойчивые к низким температурам и долгому замораживанию.