В Англии найден скелет с железными кандалами на ногах

В английском графстве Ратленд археологи обнаружили мужской скелет с тяжелыми железными кандалами на ногах.

Фото: mola.org.uk mola.org.uk

Возрастом предположительно до 20 до 30 лет, он, скованный, вероятнее всего, был брошен в канаву. Эксперты считают это редким и важным свидетельством рабства в римской Британии, а также находкой международного значения. Об этом пишет The Guardian

Первоначально на кости наткнулись строители, которые строили зимний сад в доме в Грейт-Кастертоне. Была вызвана полиция. Последующее радиоуглеродное датирование показало, что останки датируются периодом между 226 и 427 годами нашей эры.

Исследованием скелета занимались археологи из Лондонского археологического музея. Это открытие называют первым в своем роде подобным открытием в Великобритании, которое исследователи описывают как наиболее яркий случай захоронения порабощенного человека.

Команда специалистов исследовала ряд теорий, в том числе и о том, что кандалы могли быть надеты уже после смерти человека, чтобы унизить его или заклеймить как преступника в загробной жизни.