Обнаружено новое опасное осложнение после коронавируса

Коронавирусная инфекция может привести к развитию синдрома Гийена-Барре, сообщает
РИА «Новости», ссылаясь на результаты исследования коллектива ученых Бирмингемского университета.
Выяснилось, что антитела, вырабатываемые организмом переболевшего SARS-CoV-2, очень похожи на те, которые провоцируют аутоимунные заболевания сердца и кожных покровов.
В ходе изучения этого факта стало ясно, что первыми симптомами такого рода осложнений после коронавируса становятся онемение ступней и кистей рук. Этому сопутствуют мышечная слабость, боли и проблемы с координацией. Все эти признаки были обнаружены медиками у участников исследования, перенесших коронавирус как в легкой, так и в тяжелой формах.
Согласно определению, синдром Гийена-Барре — острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия. Проявляется в виде вялых парезов, нарушений чувствительности, вегетативных расстройств. Впервые был описан французскими врачами Жоржем Гийеном и Жаном Барре в 1916 году.
По данным Оперштаба за последние сутки в России выявили 9 163 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Москве – 2936. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии проведено свыше 140,4 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 483 000 - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 527 000 человек.