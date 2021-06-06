Обнаружено новое опасное осложнение после коронавируса

Коронавирусная инфекция может привести к развитию синдрома Гийена-Барре, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на результаты исследования коллектива ученых Бирмингемского университета.

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Выяснилось, что антитела, вырабатываемые организмом переболевшего SARS-CoV-2, очень похожи на те, которые провоцируют аутоимунные заболевания сердца и кожных покровов.

В ходе изучения этого факта стало ясно, что первыми симптомами такого рода осложнений после коронавируса становятся онемение ступней и кистей рук. Этому сопутствуют мышечная слабость, боли и проблемы с координацией. Все эти признаки были обнаружены медиками у участников исследования, перенесших коронавирус как в легкой, так и в тяжелой формах.

Согласно определению, синдром Гийена-Барре — острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия. Проявляется в виде вялых парезов, нарушений чувствительности, вегетативных расстройств. Впервые был описан французскими врачами Жоржем Гийеном и Жаном Барре в 1916 году.