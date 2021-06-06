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Обнаружено новое опасное осложнение после коронавируса

Елена Прошина
23 часа назад
Коронавирусная инфекция может привести к развитию синдрома Гийена-Барре, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на результаты исследования коллектива ученых Бирмингемского университета.
Обнаружено новое опасное осложнение после коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Выяснилось, что антитела, вырабатываемые организмом переболевшего SARS-CoV-2, очень похожи на те, которые провоцируют аутоимунные заболевания сердца и кожных покровов.
В ходе изучения этого факта стало ясно, что первыми симптомами такого рода осложнений после коронавируса становятся онемение ступней и кистей рук. Этому сопутствуют мышечная слабость, боли и проблемы с координацией. Все эти признаки были обнаружены медиками у участников исследования, перенесших коронавирус как в легкой, так и в тяжелой формах.
Согласно определению, синдром Гийена-Барре — острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия. Проявляется в виде вялых парезов, нарушений чувствительности, вегетативных расстройств. Впервые был описан французскими врачами Жоржем Гийеном и Жаном Барре в 1916 году.
По данным Оперштаба за последние сутки в России выявили 9 163 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Москве – 2936. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии проведено свыше 140,4 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 483 000 - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 527 000 человек.
Наука и техника,РИА Новости,
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