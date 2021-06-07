Ученые заявили об искусственном происхождении COVID-19

Патоген новой коронавирусной инфекции имеет генетический след, который прежде никогда не наблюдался у коронавирусов естественного происхождения, что указывает на искусственную природу возбудителя COVID-19. Об этом говорится в статье доктора Стивена Куэйя и профессора Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера, опубликованной The Wall Street Journal.

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Исследователи предложили рассмотреть гнетипичный генетический след SARS-CoV-2. Отмечается, что фактически микробиолог может увеличить летальность коронавируса, встроив особую последовательность в его геном — благодаря ей вирусу проще атаковать жертву. При этом следов экспериментальных манипуляций может быть не выявлено.

В исследованиях, связанных с получением новых функций, микробиолог может значительно увеличить летальность коронавируса, встроив особую последовательность в его геном в наиболее подходящем месте, говорится в статье. При этом следов манипуляций не остается, несмотря на то, что они меняют структуру вируса, позволяя ему легче вводить генетический материал в клетку-жертву.

Отмечается, что за более чем 20 лет проводилось как минимум 11 лабораторных экспериментов с добавлением специальной последовательности в одно и то же место -— результатом этих работ всегда становились сверхактивные вирусы.

Эксперты обнаружили у SARS-CoV-2 последовательность геномов в комбинации CGG-CGG, нередко используемой для усиления как вирулентности, так и летальности патогенов. У других известных коронавирусов — например SARS или MERS — такой последовательности нет, заключают авторы исследования.

В качестве еще одного доказательства ученые приводят резкое различие в генетическом разнообразии SARS-CoV-2 по сравнению с вирусами, вызывающими SARS и MERS — было подтверждено, что последние имеют естественное происхождение, и она проходили определенную эволюцию, распространяюсь среди людей. Но возбудитель COVID-19 появился у человека адаптированным и агрессивным практически сразу, а со временем его свойства только усиливались, отмечают ученые.

«Как минимум, тот факт, что коронавирус со всеми его случайными возможностями, принял редкую и неестественную комбинацию, используемую людьми в исследовательских целях, подразумевает, что ведущая теория происхождения коронавируса должна быть лабораторным утечкой» — заключили исследователи.

Ранее, президент США Джо Байден призвал американскую разведку уделить больше внимания теории происхождения коронавируса и сообщить об итогах в течение 90 дней. Он отметил, что США также будут продолжать работать с партнерами-единомышленниками, чтобы «заставить Китай участвовать в полном, прозрачном, основанном на доказательствах.