SpaceX вывела на орбиту американский спутник SXM-8

Первая ступень Falcon 9, которая ранее дважды использовалась для доставки на орбиту экипажей кораблей Crew Dragon, через несколько минут после старта в автоматическом режиме плавно опустилась на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Технология многократного использования ступеней ракет позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

Спутник SXM-8, изготовленный компанией Maxar Technologies для радиовещательной компании SiriusXM с аудиторией более 34 млн человек, предназначен для обеспечения трансляции радиопрограмм на территории США, Канады и Карибского бассейна. Space успешно вывела аналогичный аппарат SXM-7 на орбиту в декабре прошлого года. Однако позднее у спутника возникла техническая неисправность, и связь с ним была утеряна.