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SpaceX успешно вывела на орбиту американский спутник SXM-8

ТАССиещё 7
6 июня 2021
Американская компания SpaceX в воскресенье осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с ретрансляционным спутником SXM-8. Старт состоялся в 00:26 по времени Восточного побережья США (07:26 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция велась на сайте компании.
SpaceX вывела на орбиту американский спутник SXM-8
Фото: ReutersReuters
Через 31 минуту 52 секунды после пуска спутник был успешно выведен на орбиту.
"Отделение груза подтверждено", - сообщил в ходе трансляции один из операторов запуска.
Первая ступень Falcon 9, которая ранее дважды использовалась для доставки на орбиту экипажей кораблей Crew Dragon, через несколько минут после старта в автоматическом режиме плавно опустилась на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Технология многократного использования ступеней ракет позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.
Спутник SXM-8, изготовленный компанией Maxar Technologies для радиовещательной компании SiriusXM с аудиторией более 34 млн человек, предназначен для обеспечения трансляции радиопрограмм на территории США, Канады и Карибского бассейна. Space успешно вывела аналогичный аппарат SXM-7 на орбиту в декабре прошлого года. Однако позднее у спутника возникла техническая неисправность, и связь с ним была утеряна.
Наука и техника,SpaceX,Соединенные Штаты,
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