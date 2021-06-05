Рогозин о планах Маска покорить Марс: «Абсолютный абсурд»

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
назвал сказкой и абсурдом идеи главы SpaceX
Илона Маска о массовых полетах на Марс. Рогозин сделал такое заявление на Петербургском международном экономическом форуме.
"Увлекают их [обывателей] рассказами о том, что скоро человечество полетит на Марс. Но люди технически посвященные понимают, что это абсолютный абсурд", - считает глава "Роскосмоса".
По его словам, перелет может длиться до девяти месяцев. "Как запихнуть сто человек, как шпроты в банке, без возможности двигаться в течение девяти месяцев, в космический корабль?", - сказал глава Роскосмоса.
Кроме того, полет с Земли на Марс осуществляется через пусковое окно, которое открывается раз в два года, отметил Рогозин.
"На самом деле, за этим нет ничего, кроме хода удачного маркетолога", - сказал он. Таким образом, Маск «рассказывает сказки», подытожил Рогозин.
Компания Маска разрабатывает для полетов на Марс космический корабль Starship. Американский предприниматель планирует, что SpaceX начнет осуществлять полеты и посадки данных кораблей «задолго до 2030 года». Макс также объявил о желании построить на Марсе город, который позволит человечеству «обеспечить продолжение жизни в случае, если на Землю упадет метеорит или произойдет Третья мировая война, и мы уничтожим сами себя».