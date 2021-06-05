В Канаде выявили неизвестное заболевание, вызывающее "видения мертвых"

Канаде врачи обнаружили новую мистическую болезнь. Пациенты теряют рассудок, видят мертвых, начинают непроизвольно дергаться, теряют координацию, натыкаются на предметы и испытывают необычайную слабость. "Канадский синдром" проявляется в провинции Нью-Брунсвик. Об этом сообщает The New York Times.

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Заболевание впервые было обнаружено в 2015 году, когда невролог из Нью-Брансуика, доктор Альер Марреро, осмотрел пациента, у которого было странное сочетание симптомов.

На сегодня число заболевших выросло до 48. Шесть человек скончалось. Болеют только те люди, которые живут в двух прибрежных районах Нью-Брунсвика.

Симптомами неизвестного заболевания являются быстро прогрессирующее слабоумие и различные психиатрические проявления. Набор симптомов включает бессонницу, нарушение двигательной функции и галлюцинации, такие как "кошмарные видения мертвых". Врачи не могут классифицировать эту болезнь, так как каждый раз сталкиваются с разным набором симптомов.

Среди самых молодых жертв канадского синдрома - 20-летняя Габриэль Кормье, которая когда-то была отличницей, участвовала в соревнованиях по фигурному катанию и стремилась стать врачом.

Она поступила в университет два года назад, но внезапно её одолела необъяснимая усталость. Девушка начала натыкаться на предметы, у нее появились видения, они напоминали помехи в телевизоре. Она больше не могла читать и посещать аудитории, поэтому она была вынуждена бросить вуз.

Непонимание того, что случилось, усиливало ужас болезни. Девушке ошибочно поставили диагноз мононуклеоз. Он не подтвердился. В конце концов ее направили к неврологу, поскольку ее здоровье ухудшилось, и она испытывала непроизвольные подергивания, провалы в памяти и галлюцинации. Она одной из первых была включена в кластер страдающих неустановленным синдромом.

На данный момент врачи описывают заболевание как «неврологический синдром неизвестной этиологии в Нью-Брунсвике».Они подозревают, что люди отравились нейротоксинами, в частности домоевой кислотой, которая содержится в водорослях, моллюсках и рыбе.

В Канаде уже возникло множество конспирологических теорий. Обвиняют вышки сотовой связи, гидроразрывы пласта (метод добычи нефти, газа, воды) и даже вакцины от COVID-19. Медицинский истеблишмент Канады пребывает в замешательстве, а к проблеме приковано внимание ведущих неврологов мира.

«Люди встревожены. Они спрашивают: «Экология? Генетика? Рыба или оленина? Что-то еще? Все хотят ответов»», - сказал Ивон Годин, мэр Бетрана, деревни на северо-востоке Нью-Брансуика.