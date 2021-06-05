Россельхознадзор признал зависимость от импорта в производстве вакцин

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Данкверт объяснил, что для создания высококачественных вакцин требуются яйца, свободные от патогенной микрофлоры (СПФ), которые в России не производят. Чиновник уточнил, что это вакцины не только от коронавируса.

Данкверт считает, что страна обязательно должна иметь свое производство СПФ-яиц — однако это не входит в задачи Россельхознадзора. Россельхознадзор планировал производить такие яйца для своего подведомственного института, но в этом не было резона, сказал глава ведомства.

«Брать на себя за всю страну, чтобы производить для всех, — мы не экономический проект», — отметил Данкверт.

При этом он заверил, что дефицита СПФ-яиц не будет даже при ограничениях на импорт из-за птичьего гриппа.