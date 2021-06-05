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В России признали зависимость от импорта при производстве вакцины

Ювелина Бернст
1 час назад
Российская медицина сильно зависит от иностранных продуктов, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Его слова передает РБК. Речь идет, в частности, об импортных яйцах.
Россельхознадзор признал зависимость от импорта в производстве вакцин
Фото: ReutersReuters
Данкверт объяснил, что для создания высококачественных вакцин требуются яйца, свободные от патогенной микрофлоры (СПФ), которые в России не производят. Чиновник уточнил, что это вакцины не только от коронавируса.
Данкверт считает, что страна обязательно должна иметь свое производство СПФ-яиц — однако это не входит в задачи Россельхознадзора. Россельхознадзор планировал производить такие яйца для своего подведомственного института, но в этом не было резона, сказал глава ведомства.
«Брать на себя за всю страну, чтобы производить для всех, — мы не экономический проект», — отметил Данкверт.
При этом он заверил, что дефицита СПФ-яиц не будет даже при ограничениях на импорт из-за птичьего гриппа.
В ноябре 2020 года Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в РФ живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы и готовой мясной птицеводческой продукции из-за ухудшения обстановки по высокопатогенному птичьему гриппу.
Наука и техника,Сергей Данкверт,Россельхознадзор,Россия,
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