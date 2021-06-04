Facebook пересмотрела решение о разблокировке аккаунта Трампа

Социальная сеть Facebook пересмотрела решение о блокировке страниц бывшего президента США Дональда Трампа . В пресс-службе компании сообщили, когда он снова получит доступ к своим аккаунтам в Facebook и Instagram.

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В Facebook назвали Трампа грубым нарушителем правил соцсети и подчеркнули, что его поведение заслуживает самого сурового наказания. Именно поэтому к бывшему президенту США применили такое нестандартное наказание — бессрочное приостановление действия страниц.

Тем не менее, после критики Надзорного совета Facebook изменила срок наказания. В компании заявили, что намерены разблокировать страницы Трампа через два года после приостановки их действия, которая началась 7 января 2021 года.

Таким образом, Трамп сможет вернуться в Facebook и Instagram в январе 2023 года. При этом в компании уточнили, что восстановят доступ к аккаунтам после консультации с экспертами, которые оценят, может ли это решение нести риски для общественной безопасности и угрозу насилия.

Ранее Трамп назвал «абсолютным позором» для Соединенных Штатов сохранение блокировки его страниц. Он сделал заявление после того, как Надзорный совет Facebook принял решение оставить заблокированными его аккаунты в Facebook и Instagram, однако рекомендовал вновь рассмотреть этот вопрос в течение шести месяцев. В совете отметили, что в случае принятия решения о восстановлении аккаунтов, это должно быть сделано в соответствии с правилами, применяемыми к другим пользователям.