В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Рогозин провел переговоры с главой NASA

ТАСС
34 минуты назад
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел телефонные переговоры с главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Рогозин провел переговоры с главой NASA
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Разговор с новым главой администрации NASA Биллом Нельсоном состоялся", - написал Рогозин.
Это были первые переговоры гендиректора Роскосмоса с Нельсоном с момента его назначения на пост главы NASA.
Ранее Рогозин сообщил журналистам, что вечером проведет телефонные переговоры с Нельсоном. По его словам, одной из обсуждаемых тем должно было стать будущее МКС.
Наука и техника,Билл Нельсон,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители