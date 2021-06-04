Рогозин провел переговоры с главой NASA

Это были первые переговоры гендиректора Роскосмоса с Нельсоном с момента его назначения на пост главы NASA.

Ранее Рогозин сообщил журналистам, что вечером проведет телефонные переговоры с Нельсоном. По его словам, одной из обсуждаемых тем должно было стать будущее МКС.