Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с грузовой миссией с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) 3 июня.
Корабль привёз на станцию 3,3 тонны груза, среди прочего, он доставил новые солнечные батареи.
Ракета-носитель и космический корабль принадлежат частной компании SpaceX, которая выполняет доставку грузов и экипажей на МКС по контракту с NASA. Американский грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС. Процесс прошёл в автоматическом режиме.
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с грузовой миссией с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) 3 июня.