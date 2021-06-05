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Американский грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Говорит Москваиещё 5
21 минуту назад
Процесс прошёл в автоматическом режиме.
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с грузовой миссией с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) 3 июня.
Корабль привёз на станцию 3,3 тонны груза, среди прочего, он доставил новые солнечные батареи.
Ракета-носитель и космический корабль принадлежат частной компании SpaceX, которая выполняет доставку грузов и экипажей на МКС по контракту с NASA. Американский грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС. Процесс прошёл в автоматическом режиме.
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с грузовой миссией с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) 3 июня.
Наука и техника,Видео,SpaceX,NASA,
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